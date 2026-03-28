На лівому березі Києва відновлено подачу води
Київ • УНН
Штатний режим роботи об'єктів Київводоканалу, які були зупинені у зв'язку із знеструмленням, відновлено. Тиск у водопровідних мережах правого берега поступово відновлюється, повідомили у Київводоканалі, передає УНН.
Відновлено штатний режим роботи об’єктів Київводоканалу, які були зупинені у зв’язку із знеструмленням. Наразі водопостачання на лівому березі столиці вже відновлено в повному обсязі, тиск у водопровідних мережах правого берега поступово відновлюється
Зазначається, що фахівці Київводоканалу продовжують працювати, щоб якнайшвидше забезпечити безперебійне водопостачання в усіх районах міста.
28 березня у Києві були зафіксовані перебої зі світлом на лівому березі, по місту відбулись відключення води через знеструмлення об'єктів - також відбулись зміни у роботі транспорту.
Згодом у Києві відновили рух транспорту після перебоїв зі світлом на лівому березі.