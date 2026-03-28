Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На лівому березі Києва відновлено подачу води

Київ • УНН

 • 1926 перегляди

Фахівці відновили водопостачання на лівому березі Києва після знеструмлення. Тиск у мережах на правому березі міста наразі поступово стабілізується.

На лівому березі Києва відновлено подачу води

Штатний режим роботи об'єктів Київводоканалу, які були зупинені у зв'язку із знеструмленням, відновлено. Тиск у водопровідних мережах правого берега поступово відновлюється, повідомили у Київводоканалі, передає УНН.

Деталі

Відновлено штатний режим роботи об’єктів Київводоканалу, які були зупинені у зв’язку із знеструмленням. Наразі водопостачання на лівому березі столиці вже відновлено в повному обсязі, тиск у водопровідних мережах правого берега поступово відновлюється

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Київводоканалу продовжують працювати, щоб якнайшвидше забезпечити безперебійне водопостачання в усіх районах міста.

Нагадаємо

28 березня у Києві були зафіксовані перебої зі світлом на лівому березі, по місту відбулись відключення води через знеструмлення об'єктів - також відбулись зміни у роботі транспорту.

Згодом у Києві відновили рух транспорту після перебоїв зі світлом на лівому березі.

Павло Башинський

