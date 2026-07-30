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На Крите второй день тушат масштабные лесные пожары - погибли трое пожарных

Киев • УНН

 • 3661 просмотра

Греческие пожарные продолжают борьбу с лесными пожарами на Крите. Из-за сильного ветра погибли трое спасателей, еще двое получили ранения.

На Крите второй день тушат масштабные лесные пожары - погибли трое пожарных

Греческие пожарные второй день подряд борются с масштабными лесными пожарами на острове Крит. Из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться, а во время ликвидации пожаров погибли трое спасателей. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

Греческие пожарные второй день борются с сильными лесными пожарами на острове Крит, которые продолжают распространяться по Европе после нескольких дней разрушительных пожаров в Испании и Франции.

Борясь с огнем, трое греческих пожарных погибли из-за сильного ветра на Крите и на материке. Еще двое чрезвычайников получили легкие ранения.

Двое пожарных погибли после того, как оказались в ловушке пожара на Крите возле села Крия Вриси в центре острова, когда они ехали между фронтами огня. Еще один погиб в другом пожаре в регионе Пелопоннес. В среду сотни жителей и туристов были эвакуированы из Крия Вриси и других соседних сел морем и сушей в центре острова, поскольку сильный ветер вывел огонь из-под контроля возле популярных мест отдыха

- пишет издание.

По информации издания, для тушения пожара было привлечено более 200 пожарных с десятками пожарных машин и самолетов с водяной поддержкой. Однако огонь уничтожил сельскохозяйственные культуры и оливковые рощи, а также повреждены склады и несколько домов.

К сожалению, улучшения ситуации нет, и последняя информация свидетельствует о том, что ветер усилится позже в течение дня

- сказал заместитель регионального губернатора по вопросам гражданской защиты на Крите Гиоргос Цапакос.

Напомним

Во Франции и Испании температура вырастет до 40-42°C во время четвертой волны жары. Лесные пожары вынудили эвакуировать 220 000 человек, опустошив тысячи гектаров лесов.

Алла Киосак

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