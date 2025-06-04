На ключевую должность в Пентагоне утвержден чиновник, который блокировал помощь Украине
Киев • УНН
Майкл Даффи стал заместителем министра обороны США по вопросам закупок. Ранее он призывал приостановить оказание военной помощи Украине.
Сенат Соединенных Штатов Америки (США) утвердил Майкла Даффи на должность заместителя министра обороны по вопросам закупок и материально-технического обеспечения. Ранее он призывал приостановить оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Сенат утвердил Даффи 51 голосом против 45. Его поддержали республиканцы-сторонники Трампа на должность, отвечающую за программы вооружения Пентагона.
Голосование состоялось в тот же день, когда глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон с визитом вместе с первым вице-премьер-министром и другими чиновниками.
Пентагон может понизить статус украинского отдела - Defense News24.05.25, 11:49 • 14321 просмотр