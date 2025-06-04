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Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"
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Нью-Йорк Таймс

На ключевую должность в Пентагоне утвержден чиновник, который блокировал помощь Украине

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Майкл Даффи стал заместителем министра обороны США по вопросам закупок. Ранее он призывал приостановить оказание военной помощи Украине.

На ключевую должность в Пентагоне утвержден чиновник, который блокировал помощь Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) утвердил Майкла Даффи на должность заместителя министра обороны по вопросам закупок и материально-технического обеспечения. Ранее он призывал приостановить оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Сенат утвердил Даффи 51 голосом против 45. Его поддержали республиканцы-сторонники Трампа на должность, отвечающую за программы вооружения Пентагона.

Голосование состоялось в тот же день, когда глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон с визитом вместе с первым вице-премьер-министром и другими чиновниками.

Пентагон может понизить статус украинского отдела - Defense News24.05.25, 11:49 • 14321 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Сенат Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Reuters
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Украина
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