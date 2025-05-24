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Пентагон может понизить статус украинского отдела - Defense News

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Отдел, занимавшийся вопросами россии, Украины и Евразии, переведут в отдел Европы и НАТО. Изменение может свидетельствовать о снижении приоритетности Украины для Пентагона.

Пентагон может понизить статус украинского отдела - Defense News

Пентагон, вероятно, понизит статус политического отдела, который играл важную роль в реагировании на войну в Украине. Об этом сообщили три бывших чиновника оборонного ведомства Соединенных Штатов и двое европейских чиновников, сообщает Defense News, пишет УНН.

Детали

По словам источников, в рамках масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона, отдел, посвященный делам россии, Украины и Евразии, будет переведен в отдельный отдел, который будет заниматься вопросами Европы и НАТО.

Это не остановит его работу и не обязательно будет означать увольнение сотрудников. Однако, этот переход понизит статус отдела, который до начала этого года был одним из важнейших в Пентагоне, пишет издание.

С момента вторжения россии в Украину в 2022 году некогда относительно малоизвестный отдел, как указано, помог сформировать политику США в отношении войны и управлять огромной суммой военной помощи, поступившей в поддержку обороноспособности Украины.

Предыдущий директор отдела Лора Купер помогла созвать группу из 50 стран, которая с тех пор встречалась 27 раз, чтобы собрать и скоординировать более 130 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Примерно половина этой суммы поступала от Соединенных Штатов.

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Представитель Министерства обороны не подтвердил потенциальное изменение, не объяснил его обоснование и не сказал, могут ли быть сокращены какие-либо должности. Купер ушла в отставку в декабре, а теперь офис возглавляет штатный государственный служащий.

Оба офиса отчитываются перед помощником министра обороны по вопросам международной безопасности, который в настоящее время не имеет полного утверждения. Дэниел Циммерман, кандидат на должность, ожидает голосования в Сенате.

Несколько источников подчеркнули, что решение еще не окончательное, и что любые изменения будут частью большей реорганизации. Кроме того, не является чем-то необычным, что новые руководители политических отделов перемещаются по своим офисам, сказал один бывший чиновник. Впрочем, несколько других источников рассматривали потенциальное изменение как признак общего низкого приоритетного подхода Пентагона к Украине при второй администрации Трампа.

После недельной паузы в марте США все еще обмениваются разведывательными данными с Украиной и оказывают ранее запланированную помощь. Но Конгресс не одобрил никаких дополнительных средств для продолжения этих усилий, и Пентагон их не просил.

Министерство обороны США имеет чуть менее 4 миллиардов долларов на поставку оружия в Украину, но не имеет денег на замену вооружения и снаряжения, которое оно отправляет, пишет издание.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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