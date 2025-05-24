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Пентагон може понизити статус українського відділу - Defense News

Київ • УНН

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Відділ, що займався питаннями росії, України та Євразії, переведуть до відділу Європи та НАТО. Зміна може свідчити про зниження пріоритетності України для Пентагону.

Пентагон може понизити статус українського відділу - Defense News

Пентагон, імовірно, понизить статус політичного відділу, який відігравав важливу роль у реагуванні на війну в Україні. Про це повідомили три колишні чиновники оборонного відомства Сполучених Штатів та двоє європейських посадовців, повідомляє Defense News, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, у межах масштабніших перестановок у політичному апараті Пентагону, відділ, присвячений справам росії, України та Євразії, буде переведений до окремого відділу, який займатиметься питаннями Європи та НАТО.

Це не зупинить його роботу і не обов'язково означатиме звільнення співробітників. Проте, цей перехід понизить статус відділу, який до початку цього року був одним з найважливіших у Пентагоні, пише видання.

З моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році колись відносно маловідомий відділ, як вказано, допоміг сформувати політику США щодо війни та керувати величезною сумою військової допомоги, що надійшла на підтримку обороноздатності України.

Попередній директор відділу Лора Купер допомогла скликати групу з 50 країн, яка з того часу зустрічалася 27 разів, щоб зібрати та скоординувати понад 130 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Приблизно половина цієї суми надходила від Сполучених Штатів.

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Речник Міністерства оборони не підтвердив потенційну зміну, не пояснив її обґрунтування та не сказав, чи можуть бути скорочені якісь посади. Купер пішла у відставку у грудні, а тепер офіс очолює штатний державний службовець.

Обидва офіси звітують перед помічником міністра оборони з питань міжнародної безпеки, який наразі не має цілковитого затвердження. Деніел Циммерман, кандидат на посаду, очікує голосування в Сенаті.

Кілька джерел наголосили, що рішення ще не остаточне, і що будь-які зміни будуть частиною більшої реорганізації. Окрім того, не є чимось незвичним, що нові керівники політичних відділів переміщуються по своїх офісах, сказав один колишній чиновник. Утім, кілька інших джерел розглядали потенційну зміну як ознаку загального низького пріоритетного підходу Пентагону до України за другої адміністрації Трампа.

Після тижневої паузи в березні США все ще обмінюються розвідувальними даними з Україною та надають раніше заплановану допомогу. Але Конгрес не схвалив жодних додаткових коштів для продовження цих зусиль, і Пентагон їх не просив.

Міністерство оборони США має трохи менше ніж 4 мільярдів доларів на постачання зброї до України, але не має грошей на заміну озброєння і спорядження, яке воно відправляє, пише видання.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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