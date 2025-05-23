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У ЄС мають бути готові, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи - Сікорський

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що ЄС має бути готовим до того, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи. Американські лідери відкрито заявляють про зміну пріоритетів.

У ЄС мають бути готові, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський більше не має ілюзій щодо трампістського розвороту у політиці Сполучених Штатів і вважає, що Європейський Союз має і здатен здатний самостійно вирішувати проблему оборони. Адже США можуть припинити виявляти інтерес не лише до справ України, а й до Європи. Про це польський дипломат написав у колонці для французького видання Le Monde, передає УНН.

Деталі

Сікорський пояснив, що поточна ситуація у глобальній політиці доводить його тезу. Американські лідери відкрито заявляють, що не мають наміру витрачати значну частину свого часу та ресурсів на вирішення питань, які вони вважають "європейськими". Як зазначив державний секретар США Марко Рубіо, Сполучені Штати зараз повинні "зосередитися на інших пріоритетах".

Ми повинні бути готові до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес не лише до України, а й до Європи. Ми можемо і повинні сподіватися, але також і готуватися

- сказав Сікорський.

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Він додав, що відтоді як Дональд Трамп оголосив про свій перший "похід" у президенти США у 2015 році, щодо його коментарів сформувалося дві точки зору. Дехто вважав, що треба сприймати його не буквально, але серйозно. А інші вважають, що необхідно робити якраз навпаки, тобто сприймати його промову буквально, але не завжди серйозно.

Зі свого боку, я вважаю, що найрозумнішим і найшанованішим підходом має бути сприйняття заяв президента Сполучених Штатів буквально та серйозно.

акцентував польський дипломат.

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За його словами, з огляду на нинішній стан світу, це означає, що Європа стоїть перед екзистенційним вибором: грати в лізі великих держав і брати участь у світовому марші, або ж приректи себе на маргіналізацію.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО було створене для стримування рф, і до 2030 року союзники стануть сильнішими, а росію чекає "жахливе похмілля".

Лілія Набока

Лілія Набока

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