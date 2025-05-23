В ЕС должны быть готовы, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе - Сикорский
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши заявил, что ЕС должен быть готов к тому, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. Американские лидеры открыто заявляют об изменении приоритетов.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский больше не имеет иллюзий относительно трампистского разворота в политике Соединенных Штатов и считает, что Европейский Союз должен и способен самостоятельно решать проблему обороны. Ведь США могут прекратить проявлять интерес не только к делам Украины, но и к Европе. Об этом польский дипломат написал в колонке для французского издания Le Monde, передает УНН.
Детали
Сикорский пояснил, что текущая ситуация в глобальной политике доказывает его тезис. Американские лидеры открыто заявляют, что не намерены тратить значительную часть своего времени и ресурсов на решение вопросов, которые они считают "европейскими". Как отметил государственный секретарь США Марко Рубио, Соединенные Штаты сейчас должны "сосредоточиться на других приоритетах".