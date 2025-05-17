Сікорський: до 2030 року союзники стануть сильнішими, а рф чекає "жахливе похмілля"

НАТО було створене для стримування рф, і до 2030 року союзники стануть сильнішими, а росію чекає "жахливе похмілля", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у X, пише УНН.

НАТО було створено для стримування росії. Тоді ми понад 20 років намагалися європеїзувати росію. І саме росія вирішила все це кинути і спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а росію чекає жахливе похмілля - зазначив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський наголосив: "путін розбудив велетня". "Він ще не уявляє, наскільки дорого йому це обійдеться", - зазначив голова МЗС Польщі.

"Наша економіка ЄС коштує 19 трильйонів доларів. З початку першого президентства Дональда Трампа європейські союзники, включаючи Канаду, подвоїли витрати на оборону. Тепер ми зробимо це знову й забезпечимо краще, ніж у минулому. Російська економіка коштує 2 трильйони доларів. Як Європа, у мирному режимі ми виділяємо в 2,5 рази більше, ніж росія в режимі війни. Просто потрібно краще витрачати гроші", - вказав Сікорський.

НАТО розробляє план у відповідь на вимогу Трампа щодо 5% ВВП на оборону - Bloomberg