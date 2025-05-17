Сикорский: к 2030 году союзники станут сильнее, а рф ждет "ужасное похмелье"

НАТО было создано для сдерживания рф, и к 2030 году союзники станут сильнее, а россию ждет "ужасное похмелье", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в X, пишет УНН.

НАТО было создано для сдерживания россии. Затем мы более 20 лет пытались европеизировать россию. И именно россия решила все это бросить и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы станем сильнее, а россию ждет ужасное похмелье - отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Сикорский подчеркнул: "путин разбудил великана". "Он еще не представляет, насколько дорого ему это обойдется", - указал глава МИД Польши.

"Наша экономика ЕС стоит 19 триллионов долларов. С начала первого президентства Дональда Трампа европейские союзники, включая Канаду, удвоили расходы на оборону. Теперь мы сделаем это снова и обеспечим лучше, чем в прошлом. Российская экономика стоит 2 триллиона долларов. Как Европа, в мирном режиме мы выделяем в 2,5 раза больше, чем россия в режиме войны. Просто нужно лучше тратить деньги", - указал Сикорский.

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