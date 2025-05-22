ЄС вперше виділяє 40 мільйонів євро на військові витрати
Київ • УНН
ЄС вперше інвестує 40 млн євро у фонд європейської оборони для посилення військового потенціалу. Це відбувається на тлі зростання загроз безпеці через війну в Україні.
Інвестиційний інструмент Європейського Союзу інвестує 40 мільйонів євро (45 мільйонів доларів) у спеціальний фонд європейської оборони, що є першим таким випадком. Це роблять для покращення військового потенціалу. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Європейський інвестиційний фонд, який надає доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу, зробить внесок у фонд, що збирається Keen Venture Partners, який орієнтований на 125 мільйонів євро
Європа збільшує військові витрати з огляду на зростання загроз безпеці, спричинених війною росії в Україні, та невизначеність щодо того, чи Вашингтон продовжуватиме підтримувати Київ.
Після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом росії володимиром путіним цього тижня багато європейських лідерів вважають, що США прагнутимуть дистанціюватися від конфлікту.
Нагадаємо
ЄС створив інструмент SAFE із запозиченням до 150 млрд євро для інвестицій в оборону. Україна отримає підтримку через збільшення військової допомоги та інтеграцію оборонних галузей.