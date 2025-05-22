ЕС впервые выделяет 40 миллионов евро на военные расходы
Киев • УНН
ЕС впервые инвестирует 40 млн евро в фонд европейской обороны для усиления военного потенциала. Это происходит на фоне роста угроз безопасности из-за войны в Украине.
Инвестиционный инструмент Европейского Союза инвестирует 40 миллионов евро (45 миллионов долларов) в специальный фонд европейской обороны, что является первым таким случаем. Это делается для улучшения военного потенциала. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Европейский инвестиционный фонд, который предоставляет доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса, внесет вклад в фонд, который собирается Keen Venture Partners, ориентированный на 125 миллионов евро
Европа увеличивает военные расходы ввиду роста угроз безопасности, вызванных войной россии в Украине, и неопределенности относительно того, будет ли Вашингтон продолжать поддерживать Киев.
После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом россии владимиром путиным на этой неделе многие европейские лидеры считают, что США будут стремиться дистанцироваться от конфликта.
Напомним
ЕС создал инструмент SAFE с заимствованием до 150 млрд евро для инвестиций в оборону. Украина получит поддержку через увеличение военной помощи и интеграцию оборонных отраслей.