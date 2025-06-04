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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
18:45 • 9434 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

18:15 • 20766 перегляди

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На ключову посаду в Пентагоні затверджено чиновника, який блокував допомогу Україні

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Майкл Даффі став заступником міністра оборони США з питань закупівель. Раніше він закликав призупинити надання військової допомоги Україні.

На ключову посаду в Пентагоні затверджено чиновника, який блокував допомогу Україні

Сенат Сполучених Штатів Америки (США) затвердив Майкла Даффі на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення. Раніше він закликав призупинити надання військової допомоги Україні. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Сенат затвердив Даффі 51 голосом проти 45. Його підтримали республіканці-прихильники Трампа на посаду, що відповідальна за програми озброєння Пентагону.

Голосування відбулося в той же день, коли голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак, прибув до Вашингтону з візитом разом із першим віце-прем'єр-міністром та іншими урядовцями.

Пентагон може понизити статус українського відділу - Defense News24.05.25, 11:49 • 14322 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Сенат Сполучених Штатів Америки
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Reuters
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Україна
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