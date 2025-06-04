На ключову посаду в Пентагоні затверджено чиновника, який блокував допомогу Україні
Київ • УНН
Майкл Даффі став заступником міністра оборони США з питань закупівель. Раніше він закликав призупинити надання військової допомоги Україні.
Сенат Сполучених Штатів Америки (США) затвердив Майкла Даффі на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення. Раніше він закликав призупинити надання військової допомоги Україні. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що Сенат затвердив Даффі 51 голосом проти 45. Його підтримали республіканці-прихильники Трампа на посаду, що відповідальна за програми озброєння Пентагону.
Голосування відбулося в той же день, коли голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак, прибув до Вашингтону з візитом разом із першим віце-прем'єр-міністром та іншими урядовцями.
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