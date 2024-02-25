На Харьковщине обстрел рф привел к пожару на ферме: погибло более 20 животных
Киев • УНН
российская атака вызвала крупный пожар на ферме в селе Лиман Харьковской области, в результате которого погибло более двух десятков свиней, однако спасатели спасли 52.
В результате атаки рф в селе Лиман Харьковской области возник масштабный пожар на ферме. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
На Харьковщине произошла трагедия из-за очередного обстрела российских войск. Огонь атаки вызвал масштабный пожар на территории одного из фермерских хозяйств в селе Лиман Чугуевского района.
В результате обстрела здание фермы, в котором находилось поголовье свиней, получило значительные повреждения.
Чрезвычайникам удалось спасти 52 животных. Свиньи были перегнаны в другое хозяйственное здание, но более двух десятков животных погибло.
К счастью, среди работников фермерского хозяйства нет пострадавших.
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На Харьковщине обстрел рф привел к пожару на ферме: погибло более 20 животных
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