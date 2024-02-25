На Харківщині обстріл рф призвів до пожежі на фермі: загинуло понад 20 тварин
Київ • УНН
російська атака спричинила велику пожежу на фермі в селі Лиман Харківської області, внаслідок якої загинуло понад два десятки свиней, проте рятувальники врятували 52.
Внаслідок атаки рф у селі Лиман Харківської області виникла масштабна пожежа на фермі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
На Харківщині сталася трагедія через черговий обстріл російських військ. Вогонь атаки спричинив масштабну пожежу на території одного з фермерських господарств у селі Лиман Чугуївського району.
У результаті обстрілу будівля ферми, в якій знаходилося поголів'я свиней, отримала значні пошкодження.
Надзвичайникам вдалося врятувати 52 тварини. Свині були перегнані до іншої господарчої будівлі, але понад два десятки тварин загинуло.
На щастям, серед працівників фермерського господарства немає постраждалих.
Жінка загинула та двоє отримали поранення внаслідок обстрілу села Білозерка на Херсонщині24.02.24, 19:58 • 25527 переглядiв