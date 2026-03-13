На границе с Венгрией возобновил работу пункт пропуска "Тиса"
Киев • УНН
Электроснабжение и работа ведомственных реестров на границе полностью восстановлены. Оформление транспорта и граждан теперь осуществляется без ограничений.
Пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновил работу после временного сбоя. Об этом пишет Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Детали
По информации пограничников, по состоянию на 19:10 было возобновлено электроснабжение, а также работу ведомственных реестров Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.
"Контрольные операции в отношении лиц и транспортных средств возобновлены. Пропуск осуществляется в штатном режиме", — сообщили в ГПСУ.
Сейчас пункт пропуска работает без ограничений.
Напомним
Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска Тиса было прекращено оформление транспорта и граждан.