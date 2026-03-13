На кордоні з Угорщиною відновили роботу пункту пропуску "Тиса"
Київ • УНН
Електропостачання та роботу відомчих реєстрів на кордоні повністю відновлено. Оформлення транспорту та громадян тепер здійснюється без обмежень.
Пункт пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні відновив роботу після тимчасового збою. Про це пише Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Деталі
За інформацією прикордонників, станом на 19:10 було відновлено електропостачання, а також роботу відомчих реєстрів Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України.
"Контрольні операції щодо осіб і транспортних засобів відновлено. Пропуск здійснюється у штатному режимі", — повідомили у ДПСУ.
Наразі пункт пропуску працює без обмежень.
Нагадаємо
Через відсутність електропостачання в пункті пропуску Тиса було припинено оформлення транспорту та громадян.