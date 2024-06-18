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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с Молдовой образовались большие пробки: что известно

На границе с Молдовой образовались большие пробки: что известно

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 09:19  •  2076 просмотра

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На границе с Молдовой в Одесской области образовались большие пробки. Очередь на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" растянулась почти до Маяцкого моста.

В Одесской области фиксируют "жесткие" пробки на границе с Молдовой, пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное"  очередь наблюдается почти до Маякского моста.

"Сейчас лучше не рваться туда", - пишут в Telegram-каналах.

Дополнение

14 июня представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказывал, что если раньше пассажиропоток на выезд из Украины держался на уровне 85 тыс. человек в сутки, то за последние дни он несколько вырос и держится на уровне 95-100 тыс. человек в сутки. Основная категория кто пересекает границу - женщины, дети и пожилые люди.

Также больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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