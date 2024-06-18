На кордоні з Молдовою утворились великі затори: що відомо
Київ • УНН
На кордоні з Молдовою в Одеській області утворилися великі затори. Черга на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" розтягнулася майже до Маяцького мосту.
В Одеській області фіксують "жорсткі" затори на кордоні з Молдовою, пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, на пункті пропуску "Паланка - Маяки – Удобне" черга спостерігається майже до Маякського мосту.
"Зараз краще не рватися туди", - пишуть в Telegram-каналах.
Доповнення
14 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповідав, що якщо раніше пасажиропотік на виїзд з України тримався на рівні 85 тис. осіб за добу, то за останні дні він дещо зріс та тримається на рівні 95-100 тис. осіб за добу. Основна категорія хто перетинає кордон - жінки, діти та люди похилого віку.
Також найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.