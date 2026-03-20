$43.960.0750.500.02
ukenru
Эксклюзив
14:50 • 922 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
39%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
Актуальное
Техника
Отопление
Ка-50
MIM-104 Patriot
Фильм

На фронте зафиксировано более 80 боевых столкновений, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Генштаб зафиксировал 81 боестолкновение, где враг наиболее активно давит на Константиновском и Покровском направлениях. Сумщина и Черниговщина под огнем.

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 81. Враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Вольная Слобода, Прогресс, Коренек, Стягайловка, Степановка, Кучеровка, Стариково, Зноб-Трубчевская, Ястребщина, Рогозное, Бачевск, Будки. В Черниговской области под обстрел попала Николаевка. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Эсмань, что на Сумщине 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили четыре вражеских штурма, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, кроме того, враг совершил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 11 – с применением РСЗО, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал вблизи населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск вблизи населенного пункта Куриловка.

На Лиманском направлении с начала суток враг не проводил активных действий.

На Славянском направлении продолжается вражеская попытка приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

Силы обороны с начала суток отбили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал. Два боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг совершил две наступательные действия, в сторону Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого и Луговского. Враг нанес авиаудары в районах Горького, Гуляйпольского, Новоселовки.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подвергся населенный пункт Камышеваха.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки составили более 1600 солдат и почти полторы тысячи беспилотников - Генштаб

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск