На фронте зафиксировано более 80 боевых столкновений, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 81. Враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Вольная Слобода, Прогресс, Коренек, Стягайловка, Степановка, Кучеровка, Стариково, Зноб-Трубчевская, Ястребщина, Рогозное, Бачевск, Будки. В Черниговской области под обстрел попала Николаевка. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Эсмань, что на Сумщине
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны остановили четыре вражеских штурма, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, кроме того, враг совершил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 11 – с применением РСЗО, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал вблизи населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Старица.
На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск вблизи населенного пункта Куриловка.
На Лиманском направлении с начала суток враг не проводил активных действий.
На Славянском направлении продолжается вражеская попытка приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки.
На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.
Силы обороны с начала суток отбили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал. Два боестолкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг совершил две наступательные действия, в сторону Тернового и Калиновского.
На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого и Луговского. Враг нанес авиаудары в районах Горького, Гуляйпольского, Новоселовки.
На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подвергся населенный пункт Камышеваха.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
