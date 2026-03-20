На фронті зафіксовано понад 80 бойових зіткнень, ворог активно діє на двох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Генштаб зафіксував 81 боєзіткнення, де ворог найактивніше тисне на Костянтинівському та Покровському напрямках. Сумщина та Чернігівщина під вогнем.

На фронті зафіксовано понад 80 бойових зіткнень, ворог активно діє на двох напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 81. Ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Вільна Слобода, Прогрес, Кореньок, Стягайлівка, Степанівка, Кучерівка, Старикове, Зноб-Трубчевська, Яструбщина, Рогізне, Бачівськ, Будки. У Чернігівській області під обстріл потрапила Миколаївка. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Есмань, що на Сумщині 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони зупинили чотири ворожі штурми, ще два боєзіткнення тривають до цього часу, крім того, ворог здійснив 70 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 11 – із застосуванням РСЗВ, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ поблизу населеного пункту Курилівка.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов’янському напрямку триває ворожа спроба наблизитися до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Два боєзіткнення ще не завершені.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії, в бік Тернового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого та Лугівського. Ворог завдав авіаударів у районах Гіркого, Гуляйпільського, Новоселівки.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення поблизу Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

