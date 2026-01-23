На фронте зафиксировано 222 боевых столкновения за сутки, оккупанты нанесли 85 авиаударов - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 222 боевых столкновения. 22 января оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 85 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 226 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также оккупанты задействовали для поражения 5862 дрона-камикадзе и совершили 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 – из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Доброполье Донецкой области; Святопетровка, Зализничное, Верхняя Терса, Рождественка, Шевченковское, Долинка, Воздвижевка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения и артиллерийскую систему противника.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых бомб и совершил 72 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное, Ямполь и Ямполовка.

На Славянском направлении, вблизи населенных пунктов Свято-Покровское, Пазено и Северск, противник пять раз атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Маркового.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 92 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

На Гуляйпольском направлении противник 37 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе населенного пункта Плавни.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 449 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 140 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 23 января россияне атаковали Украину 101 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера и другими дронами. Было сбито 76 вражеских беспилотников.