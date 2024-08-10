На фронте зафиксировали более 70 боевых столкновений, треть из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток, 10 августа, враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 72. Более трети из них происходило на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что войска рф задействуют для ударов авиацию, активно бьют по пограничью Сумщины с территории рф.

Кроме того Сумская и Черниговская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. Так, под вражеское огневое воздействие попали 14 районов различных населенных пунктов. Среди них Поповка, Уланово, Заруцкое, Большая Писаревка, Карповичи и Блешня.

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На Харьковском направлении наши воины в настоящее время отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Невского и Макеевки. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, а три, возле Невского, продолжаются.

На Северском направлении враг пытается найти слабину в нашей обороне. Вблизи Белогоровки, Выемки и Спирного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

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На Краматорском направлении захватчики начинали восемь штурмов вблизи Часового Яра и Белой Горы. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районе Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до семи. Две из них наши воины остановили. Бои еще идут возле Нью-Йорка и Торецка. Этот город продолжает подвергаться авиабомбардировкам - за сегодня их было уже четыре. А наши позиции в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами - выпустил 12 единиц.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми различных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений прошло возле Гродовки и Желанного - восемь и семь соответственно. Территории вблизи Александрополя подверглись ударам НАРами и КАБами.

На Кураховском направлении завершились восемь вражеских атак в сторону Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки

На Времовском направлении завершилось безуспешно для врага боестолкновение неподалеку Водяного. Российские террористы применили две управляемые авиабомбы для удара по Нескучному. Дважды били НАРами, возле Новодонецкого.

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На Приднепровском направлении две атаки русских успеха не имели.

На остальных направлениях, как заявили в Генштабе, без особых изменений.

Напомним,

Украинская разведка уничтожила российский катер 'Тунец' возле Черноморского в оккупированном Крыму с помощью морского дрона MAGURA V5. Еще три плавсредства захватчиков получили повреждения во время операции.