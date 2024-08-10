Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico
Киев • УНН
Наступление ВСУ на курск может изменить политику союзников относительно атак на территории рф. Германия и другие страны демонстрируют поддержку действий Украины, признавая ее право на самооборону.
События в курской области могут изменить отношение союзников Украины к атакам территории рф. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что пока нет никаких признаков того, чтобы союзники, которые ранее демонстрировали осторожность и нерешительность, оказали сопротивление действиям ВСУ на территории врага. Даже Германия, которая особенно боялась спровоцировать кремль разрешением на использование своего оружия, заняла позицию поддержки.
В министерстве иностранных дел в Берлине изданию заявили, что "Украина имеет гарантированное международными законами право защищаться, и оно не ограничивается ее собственной территорией".
Политики из консервативной оппозиции в Германии еще более активно поддерживают украинское наступление и использование немецкого оружия на территории россии. Родерих Кизеветтер, влиятельный депутат от Христианско-демократического союза, отметил, что удары по "базовым зонам" в россии оружием, переданным Германией, являются вполне законными.
После передачи оружие становится украинским, поэтому вопрос о его происхождении не имеет значения,
Канцлер Германии Олаф Шольц пока не высказался по ситуации, оставаясь на летнем отпуске.
Бундестаг не видит проблемы, если Украина использует немецкие танки для продвижения на территории россии8 августа 2024, 15:17 • 27474 просмотра