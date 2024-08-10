Наступление ВСУ на курск меняет политику союзников относительно ударов по россии - Politico

События в курской области могут изменить отношение союзников Украины к атакам территории рф. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Издание отмечает, что пока нет никаких признаков того, чтобы союзники, которые ранее демонстрировали осторожность и нерешительность, оказали сопротивление действиям ВСУ на территории врага. Даже Германия, которая особенно боялась спровоцировать кремль разрешением на использование своего оружия, заняла позицию поддержки.

В министерстве иностранных дел в Берлине изданию заявили, что "Украина имеет гарантированное международными законами право защищаться, и оно не ограничивается ее собственной территорией".

Политики из консервативной оппозиции в Германии еще более активно поддерживают украинское наступление и использование немецкого оружия на территории россии. Родерих Кизеветтер, влиятельный депутат от Христианско-демократического союза, отметил, что удары по "базовым зонам" в россии оружием, переданным Германией, являются вполне законными.

После передачи оружие становится украинским, поэтому вопрос о его происхождении не имеет значения, - добавил Кизеветтер.

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не высказался по ситуации, оставаясь на летнем отпуске.

Бундестаг не видит проблемы, если Украина использует немецкие танки для продвижения на территории россии