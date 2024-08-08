Бундестаг не видит проблемы, если Украина использует немецкие танки для продвижения на территории россии
Киев • УНН
Председатель комитета Бундестага по обороне не против использования Украиной танков Leopard 2 на территории РФ. Он отметил, что после передачи это украинское оружие, а территория обоих государств является зоной боевых действий.
Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер не против, если Украина использует предоставленные Германией танки Leopard 2, для продвижения на территорию России. Об этом он сказал в интервью Funke Media, пишет УНН.
С передачей Украине это украинское оружие. Это касается всех материалов, включая Leopard 2. С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права
Напомним,
В российском министерстве обороны признали, что украинские военные продвигаются в двух районах курской области рф. Заявили, что направили в регион подразделения усиления и резервы.