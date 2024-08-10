ВСУ ликвидировали одну из газовых вышек в Черном море, которую россияне использовали для разведки

Украинские военные нанесли удар по газовой вышке в акватории Черном море, где размещались российские военные и техническое оборудование для разведки. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Детали

По его словам, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем.

И так, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла. Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВС Украины - это максимально серьезные чуваки - заявил Плетенчук.

Дополнение

Сначала видео в соцсетях выложили общественные активисты, в том числе и Сергей Стерненко. По его словам, на кадрах одна из газовых вышек в акватории Черного моря, где россияне держали техническое разведывательное оборудование и до 40 человек личного состава.