26 сентября, 14:33
На фронте за сутки произошло 186 боевых столкновений: Генштаб ВСУ обнародовал карты

Киев • УНН

Киев • УНН

 1004 просмотра

За прошедшие сутки, 26 сентября, на российско-украинском фронте зафиксировано 186 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, задействовав 5924 дрона-камикадзе.

На фронте за сутки произошло 186 боевых столкновений: Генштаб ВСУ обнародовал карты

За прошедшие сутки 26 сентября на российско-украинском фронте зафиксировано 186 боевых столкновений. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины от 27.09.2025 года. 

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 27.09.2025, вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4953 обстрела, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5924 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 208 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошовки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодези, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григоровки, Выемки, Переездного и в направлении Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новоекономическое, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Сентябрьское, Сосновка, Камышеваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригоровка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним

В течение 26 сентября российская армия потеряла не менее 970 военных, 39 артиллерийских систем и 1 танк. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.25 составили около 1107400 человек.

