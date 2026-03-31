Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
83%
742мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo06:33 • 5508 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 20619 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 19869 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 21046 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 36726 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель

На фронте за сутки 30 марта произошло 140 боев - Генштаб

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

На фронте произошло 140 столкновений, враг потерял 970 человек и 61 артсистему. Оккупанты применили тысячи дронов-камикадзе и совершили 85 авиаударов.

За прошедшие сутки, 30 марта, на фронте произошло 140 боевых столкновений. Враг совершил 85 авиационных ударов, сбросив 266 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также противник применил 9132 дрона-камикадзе и совершил 3964 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 77 - из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности от авиаударов пострадали Глухов, Волфино, Ястребщина, Лесное, Вольная Слобода Сумской области; Гавриловка, Лесное, Левадное, Покровское Днепропетровской области; Воздвижевка, Новоселовка, Широкое, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 117 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в сторону населенных пунктов Новоосиново, Куриловка, Боровская Андреевка, Песчаное и Купянск.

На Лиманском направлении противник атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево и Новоегоровка.

На Славянском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закотное.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Новопавловка, Степановка, Софиевка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в районах Березового, Калиновского, Злагоды и в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Гуляйпольское, Староукраинка и Зализничное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 970 человек. Также враг потерял два танка, семь боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 2296 беспилотных летательных аппаратов, 199 единиц автомобильной техники.

Напомним

В ночь на 31 марта россия совершила атаку беспилотниками, запустив по Украине 289 дронов различных типов. Воздушные силы уничтожили или подавили 267 из 289 дронов различных типов во время массированного удара. Зафиксировано 20 попаданий на 11 локациях в разных регионах.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина