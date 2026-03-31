На фронті за добу 30 березня сталось 140 боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

На фронті відбулося 140 зіткнень, ворог втратив 970 осіб та 61 артсистему. Окупанти застосували тисячі дронів-камікадзе та здійснили 85 авіаударів.

На фронті за добу 30 березня сталось 140 боїв - Генштаб

Впродовж минулої доби, 30 березня, на фронті сталось 140 бойових зіткнень. Ворог здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також противник застосував 9132 дрони–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 77 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема від авіаударів постраждали Глухів, Волфине, Яструбщина, Лісне, Вільна Слобода Сумської області; Гаврилівка, Лісне, Левадне, Покровське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та один пункт управління БПЛА противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулось одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Борівська Андріївка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве та Новоєгорівка.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів в районах Березового, Калинівського, Злагоди та у бік Олександрограда й Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Гуляйпільське, Староукраїнка й Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 970 людей. Також ворог втратив два танки, сім бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 2296 безпілотних літальних апаратів, 199 одиниць автомобільної техніки.

У ніч на 31 березня росія здійснила атаку безпілотниками, запустивши по Україні 289 дронів різних типів. Повітряні сили знищили або подавили 267 із 289 дронів різних типів під час масованого удару. Зафіксовано 20 влучань на 11 локаціях у різних регіонах.

