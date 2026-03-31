Сили ППО збили або подавили 267 російських дронів під час нічної атаки

Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 13469 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 42288 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 28138 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 30298 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 33740 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 33120 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 26534 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 12231 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26717 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 40149 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Турецьку акторку Ханде Ерчел відпустили після допиту у справі про наркотики30 березня, 19:45 • 10326 перегляди
Білий дім відповів Папі Римському на заяву про марність молитов тих, хто веде війну30 березня, 20:10 • 7320 перегляди
Кількість поранених у Глухові після удару авіабомбами зросла до 1330 березня, 20:23 • 10315 перегляди
Зеленський заявив про історичні домовленості з країнами Близького Сходу у сфері безпеки та енергетикиVideo30 березня, 20:55 • 6676 перегляди
NASA запускає зворотний відлік до першого за 53 роки польоту людей до Місяця23:59 • 6040 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 42296 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 28557 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 41504 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 48960 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 60432 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 13778 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 14088 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 15661 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 31164 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 41766 перегляди
Сили ППО збили або подавили 267 російських дронів під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Повітряні сили знищили або подавили 267 із 289 дронів різних типів під час масованого удару. Зафіксовано 20 влучань на 11 локаціях у різних регіонах.

У ніч на 31 березня росія здійснила чергову атаку безпілотниками, запустивши по Україні 289 дронів різних типів. Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 267 із них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними військових, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та іншими безпілотниками з напрямків орел, курськ, міллерово, приморсько-ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму. Близько 200 із запущених дронів були саме "шахедами".

У Полтавському районі після падіння уламків дрона загинула людина, серед поранених – дитина31.03.26, 00:45 • 3954 перегляди

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще на шести локаціях.

Атака ще не завершилася

У Повітряних силах наголосили, що станом на ранок повітряна атака ще тривала – у небі залишалися кілька ворожих безпілотників.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

