Сили ППО збили або подавили 267 російських дронів під час нічної атаки

У ніч на 31 березня росія здійснила чергову атаку безпілотниками, запустивши по Україні 289 дронів різних типів. Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 267 із них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними військових, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та іншими безпілотниками з напрямків орел, курськ, міллерово, приморсько-ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму. Близько 200 із запущених дронів були саме "шахедами".

У Полтавському районі після падіння уламків дрона загинула людина, серед поранених – дитина

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще на шести локаціях.

Атака ще не завершилася

У Повітряних силах наголосили, що станом на ранок повітряна атака ще тривала – у небі залишалися кілька ворожих безпілотників.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

В Одесі дрон влучив у балкон будинку, пошкоджено кілька поверхів, є постраждалий