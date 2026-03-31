Силы ПВО сбили или подавили 267 российских дронов во время ночной атаки
Киев • УНН
Воздушные силы уничтожили или подавили 267 из 289 дронов различных типов во время массированного удара. Зафиксировано 20 попаданий на 11 локациях в разных регионах.
В ночь на 31 марта Россия совершила очередную атаку беспилотниками, запустив по Украине 289 дронов различных типов. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 267 из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным военных, враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed, "Герань", "Италмас" и другими беспилотниками с направлений орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма. Около 200 из запущенных дронов были именно "шахедами".
К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По предварительной информации, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировали еще на шести локациях.
Атака еще не завершилась
В Воздушных силах подчеркнули, что по состоянию на утро воздушная атака еще продолжалась – в небе оставались несколько вражеских беспилотников.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
