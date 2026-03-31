С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Графики отключений электроэнергии
Силы ПВО сбили или подавили 267 российских дронов во время ночной атаки

Воздушные силы уничтожили или подавили 267 из 289 дронов различных типов во время массированного удара. Зафиксировано 20 попаданий на 11 локациях в разных регионах.

В ночь на 31 марта Россия совершила очередную атаку беспилотниками, запустив по Украине 289 дронов различных типов. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 267 из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

По данным военных, враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed, "Герань", "Италмас" и другими беспилотниками с направлений орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма. Около 200 из запущенных дронов были именно "шахедами".

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По предварительной информации, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировали еще на шести локациях.

В Воздушных силах подчеркнули, что по состоянию на утро воздушная атака еще продолжалась – в небе оставались несколько вражеских беспилотников.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

