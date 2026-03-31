В Одессе дрон попал в балкон дома, повреждено несколько этажей, есть пострадавший
Киев • УНН
В результате попадания беспилотника в балкон повреждены три этажа дома. 50-летний одессит получил ранение предплечья, пожар уже ликвидировали.
Утром 31 марта во время атаки российских беспилотников по Одессе один из дронов попал в жилую многоэтажку. В результате удара пострадал 50-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
По информации областной военной администрации, удар пришелся по балкону квартиры на третьем этаже.
После попадания в доме был поврежден фасад, также были выбиты окна. Разрушения зафиксировали на уровне второго, третьего и четвертого этажей – повреждены балконы.
После удара вспыхнул пожар, однако спасателям удалось быстро его потушить.
В результате атаки ранения получил 50-летний мужчина. У него диагностировали резаную рану предплечья. Ему оказывают медицинскую помощь.
На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и другие экстренные службы.
