В Одессе дрон попал в балкон дома, повреждено несколько этажей, есть пострадавший

Утром 31 марта во время атаки российских беспилотников по Одессе один из дронов попал в жилую многоэтажку. В результате удара пострадал 50-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

По информации областной военной администрации, удар пришелся по балкону квартиры на третьем этаже.

После попадания в доме был поврежден фасад, также были выбиты окна. Разрушения зафиксировали на уровне второго, третьего и четвертого этажей – повреждены балконы.

После удара вспыхнул пожар, однако спасателям удалось быстро его потушить.

В результате атаки ранения получил 50-летний мужчина. У него диагностировали резаную рану предплечья. Ему оказывают медицинскую помощь.

На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и другие экстренные службы.

