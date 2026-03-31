В Полтавском районе после падения обломков дрона погиб человек, среди раненых – ребенок
Киев • УНН
В результате падения обломков БПЛА в Полтавском районе погиб человек и трое ранены. Среди госпитализированных пострадавших находится 11-летний мальчик.
В Полтавском районе в результате атаки российских беспилотников и падения обломков погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Подробности
Сначала Дякивнич сообщал, что в районе зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА, в результате чего был поврежден многоквартирный дом. Тогда предварительно речь шла об одном травмированном.
Впоследствии он уточнил, что в результате удара один человек погиб, еще трое получили ранения. Двух пострадавших госпитализировали, среди них – 11-летний мальчик.
По уточненной информации, к сожалению, один человек погиб. Травмированы три человека. Двое госпитализированы, в том числе – одиннадцатилетний мальчик
