У Полтавському районі після падіння уламків дрона загинула людина, серед поранених – дитина

У Полтавському районі внаслідок атаки російських безпілотників та падіння уламків загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Спочатку Дяківнич повідомляв, що в районі зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА, внаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок. Тоді попередньо йшлося про одного травмованого.

Згодом він уточнив, що внаслідок удару одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Двох постраждалих госпіталізували, серед них – 11-річний хлопчик.

За уточненою інформацією, на жаль одна людина загинула. Травмовано троє людей. Двох - госпіталізували, зокрема – одинадцятирічного хлопчика

