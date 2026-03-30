Кількість поранених у Глухові після удару авіабомбами зросла до 13

З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
15:29 • 26956 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 21194 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 23576 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 27580 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 30764 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 24612 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11797 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26319 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39863 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 45380 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 37466 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 28052 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 12366 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 22967 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент15:29 • 26952 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 22987 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 37484 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 45398 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 57419 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв16:42 • 8568 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні15:06 • 10495 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 12381 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 28070 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 40109 перегляди
Кількість поранених у Глухові після удару авіабомбами зросла до 13

Київ • УНН

 • 324 перегляди

російські війська скинули дві керовані авіабомби на житловий сектор Глухова. Серед тринадцяти постраждалих є шестирічна дитина, пошкоджено 15 будинків.

Кількість поранених у Глухові після удару авіабомбами зросла до 13

У Сумській ОВА ввечері 30 березня повідомили, що кількість постраждалих унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді зросла до 13, пише УНН.

Деталі

За даними адміністрації, російські війська скинули дві керовані авіабомби, обидва влучання зафіксовані неподалік одне від одного в житловому секторі.

Серед поранених – дитина. Найменшій постраждалій 6 років, під час удару вона перебувала вдома разом із батьком.

Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.

Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та автомобілі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Окупанти скинули дві авіабомби на гуртожиток у Глухові, є поранені

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Сумська область