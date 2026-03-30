Кількість поранених у Глухові після удару авіабомбами зросла до 13

У Сумській ОВА ввечері 30 березня повідомили, що кількість постраждалих унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді зросла до 13, пише УНН.

Деталі

За даними адміністрації, російські війська скинули дві керовані авіабомби, обидва влучання зафіксовані неподалік одне від одного в житловому секторі.

Серед поранених – дитина. Найменшій постраждалій 6 років, під час удару вона перебувала вдома разом із батьком.

Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.

Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та автомобілі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

