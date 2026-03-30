Окупанти скинули дві авіабомби на гуртожиток у Глухові, є поранені

Ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові. Як повідомили у прокуратурі Сумської області, в результаті атаки 9 людей зазнали поранень, серед них - 6-річна дівчинка, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 30 березня 2026 близько 16:00 год ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові.

Унаслідок атаки ворога за медичною допомогою звернулось 9 людей, серед яких і 6-річна дівчинка. Загрози для життя дитини немає. Всім постраждалим надається необхідна допомога - йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Четверта атака за чотири дні - росіяни пошкодили активи "Нафтогазу" на Сумщині

Додамо

Як повідомили в Сумській ОВА, в результаті атаки рф кількість постраждалих у Глухівській громаді зросла до 11.