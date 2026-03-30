Окупанти скинули дві авіабомби на гуртожиток у Глухові, є поранені

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Російські війська скинули дві авіабомби на освітній заклад у Глухові. Серед одинадцяти постраждалих є дитина, один чоловік перебуває у важкому стані.

Окупанти скинули дві авіабомби на гуртожиток у Глухові, є поранені

Ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові. Як повідомили у прокуратурі Сумської області, в результаті атаки 9 людей зазнали поранень, серед них - 6-річна дівчинка, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 30 березня 2026 близько 16:00 год ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові. 

Унаслідок атаки ворога за медичною допомогою звернулось 9 людей, серед яких і 6-річна дівчинка. Загрози для життя дитини немає. Всім постраждалим надається необхідна допомога 

- йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. 

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо

Як повідомили в Сумській ОВА, в результаті атаки рф кількість постраждалих у Глухівській громаді зросла до 11.

На цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні. У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають необхідну допомогу 

- йдеться у повідомленні.

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область