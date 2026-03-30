Оккупанты сбросили две авиабомбы на общежитие в Глухове, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска сбросили две авиабомбы на образовательное учреждение в Глухове. Среди одиннадцати пострадавших есть ребенок, один мужчина находится в тяжелом состоянии.
Враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове. Как сообщили в прокуратуре Сумской области, в результате атаки 9 человек получили ранения, среди них - 6-летняя девочка, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 30 марта 2026 года около 16:00 враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове.
В результате атаки врага за медицинской помощью обратились 9 человек, среди которых и 6-летняя девочка. Угрозы для жизни ребенка нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Четвертая атака за четыре дня - россияне повредили активы "Нафтогаза" на Сумщине29.03.26, 14:10 • 4530 просмотров
Добавим
Как сообщили в Сумской ОВА, в результате атаки рф количество пострадавших в Глуховской общине возросло до 11.
На эту минуту известно о 11 пострадавших, среди них – один ребенок. Все доставлены в больницу. В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают необходимую помощь