Оккупанты сбросили две авиабомбы на общежитие в Глухове, есть раненые

Детали

По данным следствия, 30 марта 2026 года около 16:00 враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиабомбы на общежитие учебного заведения в Глухове.

В результате атаки врага за медицинской помощью обратились 9 человек, среди которых и 6-летняя девочка. Угрозы для жизни ребенка нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь - говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Добавим

Как сообщили в Сумской ОВА, в результате атаки рф количество пострадавших в Глуховской общине возросло до 11.