Число раненых в Глухове после удара авиабомбами возросло до 13

В Сумской ОВА вечером 30 марта сообщили, что количество пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Глуховской общине возросло до 13, пишет УНН.

По данным администрации, российские войска сбросили две управляемые авиабомбы, оба попадания зафиксированы недалеко друг от друга в жилом секторе.

Среди раненых – ребенок. Самой маленькой пострадавшей 6 лет, во время удара она находилась дома вместе с отцом.

Люди получили травмы различной степени тяжести, восемь пострадавших остаются в больницах.

Повреждено по меньшей мере 15 жилых домов и автомобили. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Оккупанты сбросили две авиабомбы на общежитие в Глухове, есть раненые