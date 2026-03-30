Число раненых в Глухове после удара авиабомбами возросло до 13
Киев • УНН
российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на жилой сектор Глухова. Среди тринадцати пострадавших есть шестилетний ребенок, повреждено 15 домов.
В Сумской ОВА вечером 30 марта сообщили, что количество пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Глуховской общине возросло до 13, пишет УНН.
Подробности
По данным администрации, российские войска сбросили две управляемые авиабомбы, оба попадания зафиксированы недалеко друг от друга в жилом секторе.
Среди раненых – ребенок. Самой маленькой пострадавшей 6 лет, во время удара она находилась дома вместе с отцом.
Люди получили травмы различной степени тяжести, восемь пострадавших остаются в больницах.
Повреждено по меньшей мере 15 жилых домов и автомобили. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
