В Одесі дрон влучив у балкон будинку, пошкоджено кілька поверхів, є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок влучання безпілотника у балкон пошкоджено три поверхи будинку. 50-річний одесит отримав поранення передпліччя, пожежу вже ліквідували.
Вранці 31 березня під час атаки російських безпілотників по Одесі один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок удару постраждав 50-річний чоловік. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Деталі
За інформацією обласної військової адміністрації, удар припав по балкону квартири на третьому поверсі.
Після влучання у будинку зазнав пошкоджень фасад, також було вибито вікна. Руйнування зафіксували на рівні другого, третього та четвертого поверхів – пошкоджені балкони.
Після удару спалахнула пожежа, однак рятувальникам вдалося швидко її загасити.
Унаслідок атаки поранення дістав 50-річний чоловік. У нього діагностували різану рану передпліччя. Йому надають медичну допомогу.
На місці продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та інші екстрені служби.
