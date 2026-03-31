В Одесі дрон влучив у балкон будинку, пошкоджено кілька поверхів, є постраждалий

Вранці 31 березня під час атаки російських безпілотників по Одесі один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок удару постраждав 50-річний чоловік. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

За інформацією обласної військової адміністрації, удар припав по балкону квартири на третьому поверсі.

Після влучання у будинку зазнав пошкоджень фасад, також було вибито вікна. Руйнування зафіксували на рівні другого, третього та четвертого поверхів – пошкоджені балкони.

Після удару спалахнула пожежа, однак рятувальникам вдалося швидко її загасити.

Унаслідок атаки поранення дістав 50-річний чоловік. У нього діагностували різану рану передпліччя. Йому надають медичну допомогу.

На місці продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та інші екстрені служби.

