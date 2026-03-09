На фронте произошло более 120 боевых столкновений, враг запустил 3,4 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

$43.730.0850.540.36
19:48 • 4068 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
19:03 • 11509 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
16:44 • 15546 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 23247 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 29861 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 20174 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 44404 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30884 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 47142 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65539 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 40244 просмотра
Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана9 марта, 12:07 • 14905 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 20612 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 28596 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 10290 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 28870 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 40495 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 44404 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 47117 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 113368 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Юлия Свириденко
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo17:41 • 7584 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 8572 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 9448 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 10357 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 20794 просмотра
На фронте произошло более 120 боевых столкновений, враг запустил 3,4 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Генштаб зафиксировал 122 боевых столкновения и тысячи обстрелов по всей линии фронта. Наибольшая активность врага наблюдалась на Гуляйпольском направлении.

На фронте произошло более 120 боевых столкновений, враг запустил 3,4 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Враг применил 3447 дронов-камикадзе и совершил 2849 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 61 авиаудар, сбросил 151 управляемую авиабомбу, применил 3447 дронов-камикадзе и совершил 2849 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес четыре авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в сторону населенного пункта Новоплатоновка. Боестолкновения продолжаются. 

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в направлении Резниковки и в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Федоровка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 41 оккупант и 10 – ранены. Уничтожена одна артиллерийская система, шесть единиц специальной техники, один склад боеприпасов, единица автомобильного транспорта, повреждены три танка, три артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, пять единиц автомобильного транспорта и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 152 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Терновое, Березовое, Новое Запорожье. Одно боестолкновение продолжается. Авиаударам противника подверглись Коломийцы, Черненково, Писанцы, Гавриловка и Орлы.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак в районе Мирного, Луговского, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Еленоконстантиновка. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 24 атаки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Прилуки, Чаривное, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное. 

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского. Авиаударам подверглись Веселянка и Приморское.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

