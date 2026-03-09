На фронте произошло более 120 боевых столкновений, враг запустил 3,4 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Враг применил 3447 дронов-камикадзе и совершил 2849 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 61 авиаудар, сбросил 151 управляемую авиабомбу, применил 3447 дронов-камикадзе и совершил 2849 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес четыре авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в сторону населенного пункта Новоплатоновка. Боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в направлении Резниковки и в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Федоровка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 41 оккупант и 10 – ранены. Уничтожена одна артиллерийская система, шесть единиц специальной техники, один склад боеприпасов, единица автомобильного транспорта, повреждены три танка, три артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, пять единиц автомобильного транспорта и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 152 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Терновое, Березовое, Новое Запорожье. Одно боестолкновение продолжается. Авиаударам противника подверглись Коломийцы, Черненково, Писанцы, Гавриловка и Орлы.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак в районе Мирного, Луговского, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Еленоконстантиновка. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 24 атаки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Прилуки, Чаривное, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского. Авиаударам подверглись Веселянка и Приморское.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

