На фронте произошло 67 боестолкновений, наибольшая активность врага на Покровском направлении - Генштаб

Силы обороны принимают все меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 67 боевых столкновений, из них 36 на Покровском направлении. Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 16.00 11.05.2025, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Блешня, Сеньковка, Лисковщина, Тимоновичи Черниговской области; Старая Гута, Великая Писаревка, Клюсы, Студенок, Марьино, Великая Березка, Васильевка, Порозок, Славгород, Степок Сумской области - говорится в сообщении.

Одну атаку врага за сегодня отбили украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Редкодуб, Колодези и в направлении Григоровки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбивали две атаки противника в районе Белогоровки, один бой продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили три штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районах Новомаркового, Часового Яра и Андреевки, еще одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Озаряновки, Дылеевки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 36 попыток оттеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Богатырь. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак противника.

На Новопавловском направлении враг дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя и Новополя.

На Ореховском направлении украинские воины отбили пять штурмовых действий врага в районах Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив четыре КАБ, и совершил 134 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях - без особых изменений.

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