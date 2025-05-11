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На фронті відбулося 67 боєзіткнень, найбільша активність ворога на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Сили оборони України стримують російський наступ, відбиваючи атаки на різних напрямках. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де відбулося 36 спроб прориву.

На фронті відбулося 67 боєзіткнень, найбільша активність ворога на Покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони вживають усіх заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 67 бойових зіткнень, з них 36 на Покровському напрямку. Про це йдеться в оперативній інформації станом на 16.00 11.05.2025, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Блешня, Сеньківка, Лісківщина, Тимоновичі Чернігівської області; Стара Гута, Велика Писарівка, Клюси, Студенок, Мар’їне, Велика Берізка, Василівка, Порозок, Славгород, Степок Сумської області

- йдеться у повідомленні.

Одну атаку ворога за сьогодні відбили українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбивали дві атаки противника в районі Білогорівки, один бій триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупантів поблизу Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак противника.

На Новопавлівському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя та Новополя.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинувши чотири КАБ, та здійснив 134 артилерійських обстріли, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків — без особливих змін.

ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та понад 200 одиниць техніки11.05.25, 08:17 • 6546 переглядiв

Ольга Розгон

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