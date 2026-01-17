На фронте произошло 62 боестолкновения, более половины на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о 62 боевых столкновениях, половина из которых произошла на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Украинские военные сдерживают наступление оккупантов.
Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 62. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Клюсы, Плёхов, Гута Студенецкая Черниговской области; Искрисковщина, Будки Сумской области. Вражескому авиаудару подверглось Рогизное
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.
На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отразили две штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.
На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественка и Зализничное.
На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
