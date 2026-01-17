На фронте произошло 62 боестолкновения, более половины на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 3744 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 6946 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 11764 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 23055 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 33777 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 31909 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43735 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27247 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42053 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35156 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 13827 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 13162 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14270 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12613 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 10097 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12644 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43721 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 25450 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 57095 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 87659 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14307 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 14706 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 13454 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 13222 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 24850 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

На фронте произошло 62 боестолкновения, более половины на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 62 боевых столкновениях, половина из которых произошла на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Украинские военные сдерживают наступление оккупантов.

На фронте произошло 62 боестолкновения, более половины на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 62. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Клюсы, Плёхов, Гута Студенецкая Черниговской области; Искрисковщина, Будки Сумской области. Вражескому авиаудару подверглось Рогизное

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.

Воздушные силы ВСУ: ПВО сбила и подавила 96 вражеских дронов во время ночной атаки17.01.26, 08:06 • 3436 просмотров

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отразили две штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественка и Зализничное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях17.01.26, 14:49 • 3744 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина