На фронте произошло 62 боестолкновения, более половины на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 62. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Клюсы, Плёхов, Гута Студенецкая Черниговской области; Искрисковщина, Будки Сумской области. Вражескому авиаудару подверглось Рогизное - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, совершил 42 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются, противник пытается идти вперед в районе Волчанских Хуторов и в сторону Круглого и Чугуновки.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Лиман. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Иванополья, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отразили две штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудару подверглась Диброва.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки и Зеленого. Пять из них сейчас продолжаются. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Рождественка и Зализничное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

