12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
На фронті відбулося 62 боєзіткнення, більше половини на Покровському і Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 62 бойові зіткнення, половина з яких відбулася на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Українські військові стримують наступ окупантів.

На фронті відбулося 62 боєзіткнення, більше половини на Покровському і Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Сили оборони стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 62. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Клюси, Пльохів, Гута Студенецька Чернігівської області; Іскрисківщина, Будки Сумської області. Ворожого авіаудару зазнало Рогізне

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог задав два авіаудари, скинувши вісім керованих авіабомб, здійснив 42 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають, противник намагається йти вперед в районі Вовчанських Хуторів та в бік Круглого й Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському та краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Іванопілля, Іллінівки й Софіївки.

Повітряні сили ЗСУ: ППО збила та придушила 96 ворожих дронів під час нічної атаки17.01.26, 08:06

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Вишневе, Злагода. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Варварівки й Зеленого. П’ять з них зараз тривають. Під ворожими авіаударами вчергове опинилися Різдвянка та Залізничне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях17.01.26, 14:49

Ольга Розгон

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна