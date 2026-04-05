На фронте произошло 41 боестолкновение, наиболее интенсивное на Константиновском и Покровском направлениях - Генштаб
С начала суток зафиксировано 41 столкновение, наиболее горячее на Константиновском и Покровском направлениях. Оккупанты активно обстреливают Сумщину и авиацией атакуют Запорожскую область.
С начала суток на фронте зафиксировано 41 боестолкновение. Горячее всего сейчас на Константиновском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Волфино, Рогизно, Коренек, Ходино, Рыжевка, Гаврилова Слобода
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников, совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Старицы.
На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском и Славянском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
"Птицы Мадяра" уничтожили первый спутниковый терминал связи рф "Спирит-030"05.04.26, 16:12 • 22164 просмотра
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Ровное, Удачное, Муравка и Фили. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Снежное, Красногорское и в сторону Сосновки, Вербового, Калиновского.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеские атаки в сторону Зализничного, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского и Зеленого. Враг нанес авиаудары в районах Варваровка, Цветковое, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализничное, Новоселовка, Долинка.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха и Новояковлевка.
На Приднепровском направлении враг проводил две тщетные штурмовые действия в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
ВСУ освободили 480 км² и 12 населенных пунктов в двух областях - Сырский05.04.26, 14:57 • 4522 просмотра