5 квітня, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
На фронті відбулося 41 боєзіткнення, найінтенсивніше на Костянтинівському і Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 2864 перегляди

Від початку доби зафіксовано 41 зіткнення, найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках. Окупанти активно обстрілюють Сумщину та авіацією атакують Запорізьку область.

Від початку доби на фронті зафіксовано 41 боєзіткнення. Найгарячіше наразі на Костянтинівському і Покровському напрямках. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі, Волфине, Рогізне, Кореньок, Ходине, Рижівка, Гаврилова Слобода

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у напрямку Стариці.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє становище у напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському та Слов’янському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

"Птахи Мадяра" знищили перший супутниковий термінал зв’язку рф "Спирит-030"05.04.26, 16:12 • 22255 переглядiв

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка та Філія. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Вербового, Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожі атаки у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Зеленого. Ворог завдав авіаударів у районах Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Новояковлевка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії у бік Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

ЗСУ звільнили 480 км² та 12 населених пунктів у двох областях - Сирський05.04.26, 14:57 • 4576 переглядiв

