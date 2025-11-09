ukenru
На фронте произошло 196 боевых столкновений, 73 атаки отбиты на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1726 просмотра

8 ноября на фронте зафиксировано 196 боевых столкновений, из которых 73 атаки отбиты на Покровском направлении. ВСУ продолжают наносить значительные потери оккупантам в живой силе и технике.

На фронте произошло 196 боевых столкновений, 73 атаки отбиты на Покровском направлении

За прошедшие сутки, 8 ноября, на фронте произошло 196 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении - украинские защитники отбили 73 атаки. Активные столкновения также продолжались возле Волчанска, Константиновки, Гуляйполя и Орехова. ВСУ продолжают наносить оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины от 9.11.2025 года.

Подробности

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 54 авиационных удара, применил 41 ракету и сбросил 126 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5276 дронов-камикадзе и совершено 4697 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых более ста – из реактивных систем залпового огня

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Николаевка, Константиновка Донецкой области; Великомихайловка, Радостное Днепропетровской области; Сладкое, Зализничное, Софиевка, Орехов Запорожской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемые авиабомбы и совершил 169 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лысовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Филиа.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло десять боестолкновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, боевую бронированную машину, 19 артиллерийских систем и другую технику врага.

Напомним

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян, штурмовые группы зачищают город от оккупантов. Подразделения Сил обороны Украины отбили 80 российских штурмов в зоне ответственности УВ "Восток" с начала суток.

Вита Зеленецкая

