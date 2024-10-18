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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 195 столкновений: горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 195 столкновений: горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 20:45  •  1183 просмотра

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На фронте произошло 195 боестолкновений. Активнее всего враг атаковал на Кураховском (55 попыток) и Покровском (34 атаки) направлениях, где украинские защитники успешно отражали наступление.

На фронте произошло 195 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Активнее всего враг атаковал на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 22.00 18.10.2024, пишет УНН.

российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием трех ракет, 47 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 674 дроны-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. 

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. Украинские защитники остановили все 23 вражеские атаки. 

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Одно боестолкновение еще продолжается. 

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков. 

На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Делиевки и Торецка. Все атаки агрессора отбиты. 

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидово, Луча и Михайловки. Наши защитники отбили 28 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются. 

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 220 оккупантов, из них 124 - безвозвратно. Также уничтожена одна единица автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг совершил 55 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Пятьдесят одно боестолкновение завершено, еще четыре - до сих пор продолжаются. 

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 123 человека. Также уничтожена одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники, к тому же поврежден один танк и две боевые бронированные машины. 

На Времовском направлении противник десять раз атаковал наши подразделения возле Новоукраинки и Богоявленки. 

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки. 

Шесть раз враг тщетно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении

На других направлениях - без особых изменений. 

Штурм Кругляковки: как спецназовцы ГУР зачистили от россиян важный район18 октября 2024, 15:31 • 12956 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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