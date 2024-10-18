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На фронті відбулося 195 зіткнень: найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 32915 перегляди

На фронті відбулося 195 боєзіткнень. Найактивніше ворог атакував на Курахівському (55 спроб) та Покровському (34 атаки) напрямках, де українські захисники успішно відбивали наступ.

На фронті відбулося 195 зіткнень: найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб

На фронті сталося 195 боєзіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найактивніше ворог атакував на Курахівському та Покровському напрямках. Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 22.00 18.10.2024, пише УНН.

російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із використанням трьох ракет, 47 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі 23 ворожі атаки. 

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Одне боєзіткнення ще триває. 

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників. 

На Торецькому напрямку відбулося сім боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Деліївки та Торецька. Всі атаки агресора відбито. 

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. Наші захисники відбили 28 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються. 

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 220 окупантів, з них 124 - безповоротно. Також знищено одну одиницю автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 55 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. П’ятдесят одне боєзіткнення завершено, ще чотири - досі продовжуються. 

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 123 особи. Також знищено одну бойову броньовану машину та одну одиницю автомобільної техніки, до того ж пошкоджено один танк та дві бойові броньовані машини. 

На Времівському напрямку противник десять разів атакував наші підрозділи біля Новоукраїнки та Богоявленки. 

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки. 

Шість разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку

На інших напрямках - без особливих змін. 

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