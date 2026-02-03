На фронте произошло 137 боевых столкновений, враг выпустил почти 5,3 тыс. дронов - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара, применил 5295 дронов-камикадзе и совершил 2904 обстрела.
С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, применил 5295 дронов-камикадзе и совершил 2904 обстрела, передает УНН.
Противник нанес два ракетных удара, применив 72 ракеты, 38 авиационных ударов, сбросил 83 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5295 дронов-камикадзе и совершил 2904 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес три авиаудара, совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Марьино. Украинские воины отбили две атаки, еще два боевых столкновения сейчас продолжаются.
Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, враг атаковал в районе Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак, в районе Заречного, Ставков, Лимана и в сторону Дробышевого.
На Славянском направлении наши защитники отбивали 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и в районе Дроновки. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник попытался наступать в районе Предтечино. Атака отбита.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещеевка.
На Покровском направлении враг совершил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и в сторону Ивановки, Анновки и Родинского. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 38 оккупантов и ранили 14; уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов, восемь единиц автомобильного транспорта, один наземный роботизированный комплекс, также поражено восемь единиц автомобильной техники и 10 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов, в районах Андреевки-Клевцового и Ивановки.
На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Железнодорожного, Прилук и в сторону Мирного.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, в районе Приморского и Плавней.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
