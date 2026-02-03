$42.970.16
19:39 • 2494 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 6004 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 10787 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 12247 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 10865 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19254 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 27227 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16256 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24066 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34201 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
На фронте произошло 137 боевых столкновений, враг выпустил почти 5,3 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 12 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара, применил 5295 дронов-камикадзе и совершил 2904 обстрела.

На фронте произошло 137 боевых столкновений, враг выпустил почти 5,3 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, применил 5295 дронов-камикадзе и совершил 2904 обстрела, передает УНН.

Противник нанес два ракетных удара, применив 72 ракеты, 38 авиационных ударов, сбросил 83 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5295 дронов-камикадзе и совершил 2904 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес три авиаудара, совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Марьино. Украинские воины отбили две атаки, еще два боевых столкновения сейчас продолжаются.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, враг атаковал в районе Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак, в районе Заречного, Ставков, Лимана и в сторону Дробышевого.

На Славянском направлении наши защитники отбивали 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и в районе Дроновки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник попытался наступать в районе Предтечино. Атака отбита.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещеевка.

На Покровском направлении враг совершил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и в сторону Ивановки, Анновки и Родинского. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 38 оккупантов и ранили 14; уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов, восемь единиц автомобильного транспорта, один наземный роботизированный комплекс, также поражено восемь единиц автомобильной техники и 10 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов, в районах Андреевки-Клевцового и Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Железнодорожного, Прилук и в сторону Мирного.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, в районе Приморского и Плавней.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

