19:39 • 2574 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 6090 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 10823 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 12284 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 10891 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 19309 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 27294 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16267 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24074 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34208 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог випустив майже 5,3 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 38 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстріли.

На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог випустив майже 5,3 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстрілів, передає УНН.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 72 ракети, 38 авіаційних ударів, скинув 83 керованих авіабомби. Крім того, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. Українські воїни відбили дві атаки, ще два бойових зіткнення наразі триває.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, ворог атакував в районі Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак, в районі в районі Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та в районі Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник спробував наступати в районі Предтечиного. Атака відбита. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.  У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 38 окупантів та поранили 14; знищили 65 безпілотних літальних апаратів, вісім одиниць автомобільного транспорту, один наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського та Плавнів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Мінус 850 солдатів та понад тисяча БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати окупантів за добу02.02.26, 07:34 • 4220 переглядiв

Антоніна Туманова

