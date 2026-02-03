На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог випустив майже 5,3 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстрілів, передає УНН.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 72 ракети, 38 авіаційних ударів, скинув 83 керованих авіабомби. Крім того, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. Українські воїни відбили дві атаки, ще два бойових зіткнення наразі триває.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, ворог атакував в районі Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак, в районі в районі Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та в районі Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник спробував наступати в районі Предтечиного. Атака відбита.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 38 окупантів та поранили 14; знищили 65 безпілотних літальних апаратів, вісім одиниць автомобільного транспорту, один наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського та Плавнів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Мінус 850 солдатів та понад тисяча БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати окупантів за добу